-DSP, 118 KADINI MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERDİ EDİRNE (A.A) - 23.05.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, Türkiye'de kadınlara zulüm yapıldığını ileri sürerek, ''Biz 118 kadını partimizden milletvekili adayı gösterdik'' dedi. Türker, Keşan'da, İnönü Caddesi'nde seçim otobüsünden inerek vatandaşlara hitap etti. Parti olarak, seviyesiz tartışmalara girmediklerini, yapacaklarını anlattıklarını söyleyen Türker,şöyle konuştu: ''Şehir içinde herkes ulaşıma para veriyor. Şehir içi bedava olmalı. Çünkü, yaratılan rantı belediye alıyor. Ranttan belli toprak sahipleri, belli arazi sahipleri, belli bina sahipleri kazanıyor. Fakir fukara ise bu kadar daralan trafik dolayısıyla işine geç gidiyor. Devamlı para veriyor. Bunu bedava yaptığımız zaman karımız daha fazla olur, yurt dışından daha az petrol ithal ederiz. İthal ettiğimiz petrol için ödediğimiz dövizin, ancak bir kısmını buna harcamak yeter.'' Türkiye'de kadınlara zulüm yapıldığını iddia eden Türker, 118 kadını partilerinden milletvekili adayı gösterdiklerini bildirdi. Ulusal basının yazmadığı, gazetelerin sakladığı bir haberi de duyurmak istediğini belirten Türker, şunları kaydetti: ''Şu anda 600 Libyalı Müslüman, Akdeniz'de ölüme terk edilmiş durumda. Deniz Kuvvetlerine ait gemi bunları görüyor. NATO'ya soruyorlar. Ne yapalım bunları? NATO, diyor ki: Dokunma. Genelkurmay, hükümete danışıyor. 'NATO, ne derse onu yapın' diyorlar. Şimdi 3 parti Libyalıların ölümüne seyirci. Hadi AKP iktidar. Anamuhalefet partisi bunu niye eleştirmiyor. MHP, bunu niye eleştirmiyor? Çünkü bu 3 parti parlamentoda askerlerimizin Libya konusunda NATO'nun emrine girilmesinde 'evet' oyu verdiler. Ama DSP milletvekilleri 'hayır' dedi.'' Türker, partisinin milletvekili adayları ve parti yöneticileri ile otobüsle Keşan'da caddeleri gezerek, vatandaşları selamladı.