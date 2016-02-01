DSÖ'den küresel sağlık alarmı



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Cenevre'deki merkezinde Zika virüsü nedeniyle pazartesi günü olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Örgüt yetkilileri, uzmanlarla birlikte Latin Amerika'da ortaya çıkan ve Avrupa'ya sıçrayan virüsün yol açtığı tehlikeleri ve daha fazla yayılma riskini ele aldı.

Toplantı sonrası virüsün yayılma riskinin yüksek olduğuna işaret eden Örgüt, küresel sağlık alarmı verilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını kararlaştırdı.

"Bilimsel kanıtlar eksik"

Zika virüsü ve anne karnındaki bebeklerde kafatasının küçük kalması (mikrosefali) arasında bağlantı olduğuna işaret eden DSÖ Başkanı Margaret Chan, ancak bununla birlikte ellerinde henüz kapsamlı bilimsel kanıt olmadığını da belirtti.

Chan, "Koordineli bir uluslararası yanıta ihtiyacımız var" diye konuştu. Chan bu konudaki çalışmaların sürdürüleceğine işaret etti.

Zika virüsü nedir?

Zika bulaşan kişilerin yüzde 20'sinde grip benzeri ve ölümcül olmayan semptomlar ortaya çıkıyor. Hamilelerde ise tehlikeli komplikasyonlar ve mikrosefalili doğumlar görülebiliyor. Virüsün aşısı ve hastaların tedavisinde kullanılabilecek ilaç bulunmuyor.

DSÖ son olarak Ağustos 2014'te Ebola salgını nedeniyle küresel sağlık alarmı vermişti. Alarm uyarınca virüsün görülmediği ülkelerde de gerekli önlemlerin alınması ve virüsün yayılmasının engellenmesi gerekiyor.