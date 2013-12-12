DSÖ: Yıllık kanser vakası 14 milyona ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya çapında kanser teşhisi konan hasta sayısının yılda 14 milyona ulaştığını açıkladı.

2012 yılı rakamlarının 2008'deki 12,7 milyon vaka sayısına kıyasla büyük artış kaydettiği belirtildi.

Aynı yıllarla ilgili olarak kanserden ölenlerin sayısı da 7,6 milyondan 8,2 milyona yükseldi.

Kanser vakalarındaki artış, sanayileşme sürecini yansıtacak şekilde gelişmekte olan ülkelerde yaşam tarzındaki değişikliklere bağlanıyor.

Sigara içenlerin ve obezlerin sayısındaki artışa ek olarak yaşam süresinin uzaması da etken olarak gösteriliyor.

Dünya çapında en yaygın kanser türü ise genellikle sigaranın neden olduğu akciğer kanseri. 1,8 milyon vaka sayısı ile akciğer kanserinin toplam kanser hastalarındaki payı yüzde 13.

DSÖ ayrıca meme kanseri vakalarında da "büyük artış" olduğunu kaydetti. 2008'den bu yana hem meme kanseri teşhisinde hem de bu kansere bağlı ölümlerde artış gözlendi. Meme kanseri bugün 140 ülkede kadınlar arasında en yaygın olan kanser türü.

DSÖ kanser araştırmaları bölümünden Dr David Forman, meme kanserinin daha az gelişmiş ülkelerde kanserden ölümlerin başını çektiğini vurguladı.

Forman, "Bunun nedenleri, yaşam tarzındaki değişikliklere ve tedavideki klinik ilerlemelerin bu bölgelerdeki kadınlara ulaşmamış olmasıdır." dedi.

DSÖ, meme kanserinin teşhis ve tedavisinde kaydedilen ilerlemelerin gelişmekte olan ülkelere uygulanmasının "acil bir ihtiyaç" olduğunu ifade etti.

DSÖ, yıllık kanser teşhisi sayısının 2025 itibariyle 19 milyona ulaşmasının beklendiğini kaydetti.