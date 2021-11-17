DSÖ yetkilisi: Covid artık yoksul ülkelerin pandemisi oluyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Özel Covid Temsilcisi Dr. David Nabarro, Britanya’da milletvekillerine yaptığı açıklamalarda “Covid artık yoksul ülkelerin pandemisi” dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya’daki milletvekillerine konuşan Dr. Nabarro, aşı eşitsizliğini hatırlatarak “Dünya hala derin bir pandemi durumunun içinde. Sadece 24 saat içinde 5 bin 143 kişi hayatını kaybettii. Bu, şu an temelde yoksul insanlar ve yoksul ülkelere yönelik bir salgın” dedi.

Zengin ülkelerin nüfuslarını aşılayarak pandemiden çıkarmaya çalıştığını söyleyen Nabarro, bunun “büyük bir kumar” olduğunu belirtti. Nabarro, zengin ülkelerin üçüncü doz konusundaki adımlarının kötü sonuçları olabileceğini de belirtti.