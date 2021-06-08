DSÖ yetkilisi: Çin'i Koronavirüs'ün kaynağına ilişkin daha fazla veri sunmaya zorlayamayız

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kaynağına ilişkin tartışmalar sürerken Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) üst düzey yetkilisi Mike Ryan, "DSÖ, Çin'i Koronavirüs'ün kaynağına ilişkin daha fazla veri sunmasına zorlayamaz" dedi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Çin'i Covid-19'un kökeni hakkında 'daha fazla veri açıklamaya zorlayamayacaklarını' söyledi. "DSÖ, kimseyi zorlama yetkisine sahip değil" diyen Ryan, "Bu kapsamda tüm üye devletlerin iş birliğini, katkısını ve desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs'ün ilk olarak bir hayvandan insana geçtiğine ilişkin teori, DSÖ ekibinin Çin'in Vuhan kentine yaptığı inceleme ziyaretinde öne çıksa da ABD'de Koronavirüs'ün Vuhan'daki viroloji laboratuvarından çıktığına ilişkin teoriyi destekleyen bir istihbarat raporu çıktı. Salgında bir yılı geçtikten sonra gündeme gelen ihtimal üzerine ABD Başkanı Joe Biden, araştırılmaların hızlandırılmasını istedi. Çin, virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına ilişkin iddiaları sert bir şekilde reddetmişti.