DSÖ yetkilisi: Avrupa'da Koronavirüs'e karşı aşılama programı kabul edilemez derecede yavaş

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa yetkilisi Hans Kluge, Avrupa'da Koronavirüs'e karşı aşı programının "kabul edilemez derecede yavaş" ilerlediğini söyledi. Kluge, Koronavirüs varyantlarının arttığına da dikkati çekerek, programların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, DSÖ Avrupa Yetkilisi Hans Kluge, "Avrupa nüfusunun yalnızca yüzde 10'u ilk doz aşısını oldu. Çift dozu olanlar ise yüzde 4. Aşı programı kabul edilemez derecede yavaş ilerliyor. Üretimi hızlandırmalı, engelleri azaltmalı ve elimizdeki her dozu hızlıca kullamalıyız" dedi.

Kluge, Avrupa'da vaka artışının her yaş grubunda sürdüğünü, yaşlı nüfus aşı olurken gençlerin virüse karşı savunmasız durumda kaldığını söyledi.

Avrupa Birliği, aşı siparişi verme ve aşılara onay verme konusunda Britanya ve ABD'den yavaş hareket etmişti.