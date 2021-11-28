DSÖ yetkilisi açıkladı: Yeni varyanta isim verilirken alfabe sırasındaki 'Nu' ve 'Xi' neden atlandı?

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Güney Afrika’da tespit edilen ve dünyayı endişelendiren Koronavirüs’ün yeni varyantına Yunan alfabesinin onbeşinci harfinin adı verildi. ‘Omicron’ adı verilen yeni varyanta alfabede sırada olan ‘Nu’ ve ‘Xi’ isimlerinin verilmemesi soru işaretlerine neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs’ün varyantlarına Yunan alfabesinden sırayla isimleri vermeye başlamıştı. Örneğin ilk olarak Hindistan’da tespit edilen B.1.617.2. varyantına Yunan alfabesinin dördüncü harfi olan Delta adı verilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika’da tespit edilen yeni varyantı isimlendirirken alfabedeki Nu ve Xi harflerini atlayarak Omicron’u tercih etti.

Xi harfinin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping nedeniyle atlandığı iddia edildi.

İsimlendirmeyle ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic “Nu’ kolayca İngilizce’deki ‘new’ (yeni) kelimesiyle karışabilir. ‘Xi’ de yaygın bir soyisim olduğu için tercih edilmedi” dedi.

Jasarevic, DSÖ’nün alfabeden isim seçme nedeninin herhangi bir topluma, insana, kültüre, etnik grubu temsil etmekten kaçınmaları olduğunu söyledi.