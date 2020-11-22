DSÖ yetkilisi üçüncü dalgaya karşı uyardı: Normalleşmek için Koronavirüs vakalarının düşük kalmasını beklemelisiniz

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Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını için atanan özel yetkilisi David Nabarro, yeterli önlemlerin alınmaması durumunda Avrupa'nın 2021 başında üçüncü dalgayla karşılaşabileceğini söyledi.

İsviçre basınına konuşan Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi David Nabarro, Avrupa'nın Koronavirüs'ün birinci dalgasını kontrol aldıktan sonra bir sonraki dalga için gerekli altyapıyı sağlamadığını söyledi. "Yaz aylarında gerekli önlemleri almadılar" diyen Nabarro, ikinci dalganın da aynı şekilde sonlanması durumunda 2021 başında üçüncü dalganın geleceğini söyledi.

Nabarro, Koronavirüs'le mücadelede Asya ülkelerinin tutumunu kutladı. Enfeksiyon oranlarının düşük seyrettiği Güney Kore'den örnek veren Nabarro şunları söyledi: "İnsanlar tamamen odaklı durumda. Virüse karşı gerekli önlemleri alıyorlar, sosyal mesafeyi koruyorlar, maske takıyorlar, hasta olunca izole oluyorlar. En riskli gruplar özel olarak korunuyor" dedi.

Avrupa'nın hızlı normalleşmesini eleştiren Nabarro, "Vaka sayılarının düşmesini ve düşük kalmasını beklemelisiniz" dedi.