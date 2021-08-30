DSÖ ve UNICEF, Avrupa genelinde okulların açık kalması gerektiğini söyledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Delta varyantıyla mücadele eden Avrupa genelinde okulların açık kalması ve çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

DSÖ'nün Avrupa bölgesi başkanı Hans Kluge, "Salgın, eğitimde tarihteki en trajik kesintiye neden oldu. Eğitimin kesintisiz devam etmesi hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kluge, UNICEF'in Avrupa ve Orta Asya bölge müdür yardımcısı Philippe Cori ile ortak bir açıklama yaparak "Tüm ülkeleri, okulları açık tutmaya teşvik ediyoruz ve tüm okulları yeni eğitim yılı boyunca Covid-19 riskini ve varyantların yayılmasını en aza indirecek önlemler almaya çağırıyoruz" dedi.

DSÖ ve UNICEF, öğretmenlerin ve diğer okul personelinin ulusal aşı programları için birincil hedef gruplar olması gerektiğini ve sağlık sorunları olan 12 yaş ve üstü tüm çocukların aşılanması gerektiğini söyledi.

Cori, “Salgın bitmedi. Çocuklar ve gençler, bir yıl daha kesintiye uğramış bir öğrenim yılı geçirme riskini alamazlar. Onlar pandeminin sessiz kurbanları oldular" ifadelerini kullandı.

Pandeminin sona ermesi için aşı üretiminin ve paylaşımının önemini belirten Kluge, tam olarak aşılanmış olmanın ciddi hastalık ve ölüm riskini önemli ölçüde azalttığını hatırlattı.