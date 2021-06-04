DSÖ ve EMA, Sputnik-V konusunda karar vermeye yakın

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Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) ve Avrupa Birliği'nin ilaç ajansı EMA'nın Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V Koronavirüs aşısının üzerinde yaptıkları incelemede sona yaklaştıkları belirtildi.

Rus devletine bağlı TASS'ın aktardığına göre rapor bu hafta açıklanabilir.

Şu ana kadar 8 Koronavirüs aşısına onay veren DSÖ ve EMA, aşıya onay verme sürecinin ikinci adımını başlatarak 10 Mayıs'ta üretim sürecini incelemeye başlamıştı.

DSÖ Avrupa Bölgesel Direktörü Hans Kluge, "Şu anda uzmanlarımız Rusya'da ve görevleri 4 Haziran'da bitecek" diye konuştu.

Kluge, "Kesinlikle iyimser olmak için gerekçeler var" dedi.

Sputnik-V aşısı şu ana kadar yaklaşık 60 ülkede onay alsa da birçok Batı ülkesi aşıyı Kremlin'in "yumuşak güç hamlesi" olarak görüyor. İki AB ülkesi kurumu beklemeden aşıya onay vermişti.