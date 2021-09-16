DSÖ, üretim sürecindeki ihlaller nedeniyle Sputnik-V'nin onay sürecini durdurdu

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'da geliştirilen Koronavirüs aşısı Sputnik-V için başlatılan onay sürecini üretim sürecinde yapılan ihlaller nedeniyle durdurdu.

DSÖ'nün bölgesel ofislerinden Pan American Sağlık Organizasyonu'nun Asistan Direktörü Jarbas Barbosa, mayıs ayında Rusya'da yapılan DSÖ incelemesinde birkaç tane üretim ihlalleri tespit ettiklerini belirtti.

Barbosa, onay sürecinin bu gerekçeyle askıya alındığını bildirdi. Rusya'da aşı üretimi yapılan en az bir fabrikada tekrar inceleme yapılacak.

DSÖ'nün tespitlerinin ardından ilgili fabrika endişeleri giderdiklerini ve yetkililerin bu ihlallerin aşının güvenliğini tehlikeye atmadığını söylediğini aktarmıştı.

Moscow Times'a konuşan bilim insanları ise bahsi geçen ihlallerin aşı kalitesini etkileyebileceğini ifade etti.