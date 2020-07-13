DSÖ: Temel önlemler uygulanmazsa, pandemi gittikçe kötüleşmeye devam edecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, hükümetlerin Koronavirüs'e karşı alınacak temel önlemleri uygulamadığı takdirde pandeminin çok daha kötüye gidebileceği uyarısı yapılırken, okulların güvenle açılmasının tek yolunun pandemiyi bastırmak olduğunu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında Koronavürüs pandemisinin gidişatını değerlendirdi.

Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Doğrusunu söylemek gerekirse, birçok ülke yanlış yöne saptı, virüs hâlâ bir numaralı düşmanımız olmaya devam ediyor. Eğer temel önlemler uygulanmazsa, pandemi gittikçe kötüleşmeye devam edecek. Ancak bu şekilde olmak zorunda değil” ifadelerini kullandı.

"Okulları açmak politik bir karar olmamalı"

DSÖ’nün Sağlık Acil Durumları Programı'nın Yönetici Direktörü Michael J. Ryan ise “Okulların açılamasının politik bir karar olmamalı. Bu çocuklar için adil değil. Eğer pandemiyi bastırabilirsek, okullar güvenle açılabilir” değerlendirmesini yaptı. Bununla birlikte DSÖ direktörü, Çin’in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde görülen ilk vakayı bulmaya çok yaklaştıklarını açıkladı.