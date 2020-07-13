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Koronavirüs

DSÖ: Temel önlemler uygulanmazsa, pandemi gittikçe kötüleşmeye devam edecek

13 Temmuz 2020 19:15

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, hükümetlerin Koronavirüs'e karşı alınacak temel önlemleri uygulamadığı takdirde pandeminin çok daha kötüye gidebileceği uyarısı yapılırken, okulların güvenle açılmasının tek yolunun pandemiyi bastırmak olduğunu belirtildi.

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