DSÖ: Sputnik aşısı konusunda beklemedeyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın Koronavirüs'e karşı geliştirdiği Sputnik V aşısıyla ilgili incelemenin sürdüğünü, klinik verilerin değerlendirilmesi için henüz net bir tarih belirlenmediğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Rusya'nın Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin acil kullanım onayı için Dünya Sağlık Örgütü'nün görüşmeleri sürüyor.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris "Sputnik konusunda beklemedeyiz. Hâlâ git-gelli bir dönem içindeyiz. Bu nedenle henüz incelemek için bir toplantı tarihi belirlemedik" dedi.

Brezilya'da sağlık otoriteleri, eyalet valilerinin salgına karşı Sputnik V aşısı alınması yönündeki talebini reddederek aşının güvenliğiyle ilgili yeterli veri olmadığı gerekçesiyle risk oluşturduğunu belirtti. Öte yandan aşıyı savunanlar, Macaristan'dan aşının kullanımına ilişkin toplanılan verileri öne sürerek aşının etkili olduğunu savundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, ülkede 7.7 milyon kişiye Sputnik V aşısının iki doz da yapıldığını söyledi.