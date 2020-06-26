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Koronavirüs

DSÖ: Solunum cihazlarının tedarikinde büyük güçlükler yaşanıyor

26 Haziran 2020 00:59

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının etkili olduğu pek çok ülkede Covid-19 hastalarının nefes almasını desteklemek için oksijen akışını artıran cihazların tedarikinde büyük güçlükler yaşadığını aktardı.

Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi. 

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