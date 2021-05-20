DSÖ: Onaylanan Koronavirüs aşıları, bilinen bütün varyantlara karşı etkili

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, onaylanan bütün Koronavirüs aşılarının, Hindistan varyantı dahil olmak üzere, bilinen varyantlar üzerinde etkili olduğunu açıkladı.

AFP'nin aktardığı habere göre, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, kurumun onayladığı tüm Koronavirüs aşılarının, bilinen varyantlar üzerinde etkili olduğunu açıkladı.

Kluge, ülkelerin aşılama programları devam etse de uluslararası seyahat için henüz yeterince güvenliğin sağlanmadığını ekledi.

DSÖ hangi aşılara onay verdi?

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık’ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti. Daha sonra ise Oxford-AstraZeneca, AstraZeneca’nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü (SII) tarafından üretilen aşı, Moderna ve Janssen firmalarının ürettiği aşılara acil kullanım onayı verilmişti. Son olarak Çin tarafından Sinopharm'ın geliştirdiği aşıya onay verildi.