DSÖ: Omicron vakaları genellikle ağır seyretmiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi, koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayıldığını ancak Güney Afrika'dan gelen ilk verilere göre bu varyant nedeniyle Covid-19'a yakalananlarda hastalığın genellikle ağır seyretmediğini bildirdi.

DSÖ'nün Perşembe günü Kongo'nun başkenti Brazzaville'de açıkladığı verilere göre, Güney Afrika'da 14 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yüzde 6,3 olarak tespit edildi. DSÖ, Delta varyantının baskın olduğu Temmuz ayında yaşanan salgının üçüncü dalgasına kıyasla oldukça bu oranın olduğunu düşük olduğunu belirtti.

DSÖ, 14 Kasım-4 Aralık döneminde Güney Afrika'da bin 200 kişinin hastanede Covid-19 tedavisi gördüğünü, bunlardan sadece 98'ine oksijen verildiğini ve sadece dört hastanın da suni solunum cihazına bağlandığını açıkladı. Ancak DSÖ, bu verilerin varyanta ilişkin ilk bulgularla derlendiğinin ve gelecek haftalarda genel tablonun ortaya çıkacağının altını çizdi.

DSÖ varyantın hızla yayıldığına dikkat çekerek, Afrika kıtasında son bir hafta içinde 107 bin yeni vaka kaydedildiğini, bu sayının bir önceki hafta ise 55 bin olduğunu belirtti.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, dünya genelinde aşının eşit bir şekilde dağıtılmamasını eleştirerek, "Aşının eşit olmayan dağılımının Covid-19 varyantlarının ortaya çıkması ve patlama yaparak yayılması için ideal bir ortam yarattığını biliyoruz" dedi. Moeti, aşıya yeterli erişimi olmayan ülkelerin korona mutasyonlarından en çok zarar gören bölgeler olduğunu da sözlerine ekledi.

EMA: Avrupa'da da Omicron vakaları ağır seyretmiyor

Güney Afrika, Kasım ayı sonunda koronavirüsün yeni varyantının tespit edildiğini açıklamış, DSÖ de Omicron adı verilen varyantı "kaygı verici" olarak sınıflandırmıştı. Omicron, bugüne kadar aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 60 ülkede tespit edildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da Omicron varyantı sonucu Covid-19'a yakalanan Avrupalılarda hastalığın ağır seyretmediğini açıkladı. EMA'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Büyük ölçüde vakalarda sürecin hafif olduğu görülüyor, ancak daha fazla veri toplanması gerekiyor" ifadesi kullanıldı.

EMA açıklamasında, koronavirüse karşı kullanılan aşıların Omicron varyantına olan etkisine ilişkin henüz bilgi vermenin mümkün olmadığını da vurguladı.

EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşı Stratejisi Bölümü Başkanı Marco Cavaleri, Omicron varyantında hastalığın seyrinin diğer varyantla kıyasla daha ağır olup olmadığını saptayabilmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtti. Cavaleri, mevcut koronavirüs aşılarının bu varyant üzerinde ne kadar etkili olduğunun saptanabilmesi için EMA'nın her türlü veriyi değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Biontech'ten dün yapılan açıklamada, Omicron varyantına karşı aşının daha etkili olabilmesi için hatırlatma dozunun gerekli olduğu, iki doz aşının yeterli korumayı sağlamadığı belirtilmişti.