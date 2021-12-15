DSÖ: Omicron daha önce görmediğimiz bir hızda yayılıyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Şu anda 77 ülke omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki henüz tespit edilmemiş olsa bile Omicron muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor” dedi.

DSÖ, gelişen kanıtların Covid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkinliğinde küçük bir düşüş, hafif (orta dereceli) hastalık veya bulaşmayı önlemede ise bir düşüş gösterdiğini ortaya koyduğunu açıkladı.

“Omicron, daha önce hiçbir varyantta görmediğimiz bir oranda yayılıyor” diyen Ghebreyesus, insanların omicronu “hafif (varyant)” olarak görmesinden endişe duyduklarını vurguladı.

"Sağlık sistemlerini bir kez daha bunaltabilir"

Ghebreyesus, Covid-19'un omicron varyantının hafife alınamayacağını belirterek, “Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa dahi, çok sayıda vaka, hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha bunaltabilir” uyarısını yaptı.

“Aşılar tek başına hiçbir ülkeyi bu krizden kurtaramaz”