DSÖ: Omicron 57 ülkeye yayıldı, ancak daha bulaşıcı mı henüz bilmiyoruz

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron'un şu ana kadar 57 ülkede görüldüğünü ancak yeni Koronavirüs varyantının daha bulaşıcı olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

DSÖ, son epidemioloji rapora göre Delta'nın dünyada hala dominant varyant olduğunu ve Omicron'un küresel etkisi konusunda bir sonuca varmak için erken olduğunu belirtti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Omicron'un aylar içinde Avrupa'da dominant varyant olabileceğini öngörmüştü.

DSÖ, Omicron'un ne kadar bulaşıcı ve ağır olduğunu anlayabilmek için daha çok veriye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Son 60 günde küresel Covid veritabanına yüklenen test örneklerinin yüzde 99.8'inin Delta, yüzde 0.1'inin ise Omicron olduğu ifade edildi.