DSÖ: Mayıs ayı itibariyle 180 bin kadar sağlık çalışanı Covid nedeniyle hayatını kaybetmiş olabilir

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Dünya Sağlık Örgütü, mayıs ayı itibariyle 80 bin ile 180 bin arası sağlık çalışanının Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

DSÖ tarafından yayımlanan raporda dünyadaki 135 milyon sağlık çalışanından 80 ila 180 bininin 2020 Ocak ile 2021 Mayıs arasında Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceği belirtildi.

DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık çalışanlarına aşılanmada öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı ve dünyadaki aşı eşitsizliği konusunda şikayetçi oldu.

Ghebreyesus, "119 ülkeden alınan verilere göre dünyada ortalama her 5 sağlık çalışanından 2'si aşılandı. Bu veri tabii ki farklı ekonomik gruplar ve coğrafi bölgeler arasındaki farkı maskeliyor" dedi.

Afrika ülkelerinde bu verinin her 10 sağlık çalışanında bire düştüğüne dikkat çeken Ghebreyesus, varlıklı ülkelerde ise sağlık çalışanlarının ortalama yüzde 80'inin aşılı olduğunu ifade etti.