DSÖ: Küresel ölçekte günlük Koronavirüs vaka sayısı 338 bini aşarak rekor düzeye ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 24 saatte dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında 338 bin 779 artış kaydedildiğini ve bunun en yüksek günlük artış olduğunu açıkladı. Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 5514 artışla 1 milyon 5 bine ulaştı.

Hindistan'da günlük vaka artışı 78 bin 524, Brezilya'da 41 bin 906, ABD'de ise 38 bin 904 oldu.

DSÖ'nün daha önce açıkladığı en yüksek günlük rakam 2 Ekim'de 330 bin 340 olmuştu. Dünya genelinde en yüksek can kaybı ise 12 bin 393 ile 17 Nisan'da kayda geçmişti.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünyada toplam Koronavirüs vaka sayısı 36,3 milyonu, can kaybı ise 1 milyon 57 bini aştı.