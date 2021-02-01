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Koronavirüs

DSÖ: Küresel Covid-19 vakaları üst üste üç haftadır düşüşte

"Daha önce de buradaydık"

01 Şubat 2021 21:16

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, arka arkaya üç hafta boyunca küresel yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının düştüğünü, buna rağmen mevcut halk sağlığı önlemlerinden taviz verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Tedros Adhanom GhebreyesusDSÖDSÖ Genel Direktörü
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