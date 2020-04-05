DSÖ: Koronavirüs'ün en belirgin semptomu yüksek ateş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris , yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk belirtisinin yüksek ateş olduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre; Rus devlet televizyonu Rossiya 1'in sunucularından Nailya Askerzade'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Covid-19’un neredeyse hastaların yüzde 90’ında görülen başlıca belirtisinin yüksek ateş olduğunu ifade etti.

DSÖ Sözcüsü, “İnsanlar gece yarısı zihinleri bulanık halde uyandıklarını, kendilerini korkunç hissettiklerini, ne olduğunu anlamadıklarını anlatıyorlar” diye konuştu.

Hastaların daha sonra üşüme hissine kapıldıklarını söyleyen Harris, “En belirgin semptom titreme ve 38 derecenin üzerinde ateş” ifadelerini kullandı.

DSÖ’nün son verilerine göre dünya genelinde 1 milyondan fazla Covid-19 vakası tespit edildi, 57 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.