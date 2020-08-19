DSÖ: Koronavirüs'ü çoğunlukla enfekte olduğunu fark etmeyen gençler yayıyor

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Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının en büyük yayılma nedeni olarak enfekte olduğunun farkında olmayan genç yetişkinleri işaret etti.

Covid-19 salgınında son duruma ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, genç insanlarda vakaların artmaya başladığını, yaşlıların ve risk grubunda olanların tehlikeye atıldığını söyledi.

DSÖ Patı Pasifik Bölge Direktörü Takeshi Kasasi, "Epidemi değişiyor. 20'lerinde, 30'larında, 40'larında olanlar gittikçe daha fazla yayılmayı artırıyorlar. Pek çoğu enfekte olduğunun farkında değil" dedi.