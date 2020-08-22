DSÖ: Koronavirüs pandemisini 2 yıl içinde bitireceğimizi umuyoruz

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüs pandemisinin 1918'deki İspanyol Gribi salgınından kısa süreceğini ve 2 sene içinde Covid-19'un yenilmesini umduğunu ifade etti.

Tedros, İspanyol Gribi salgınının durdurulmasının iki yıl sürdüğüne dikkat çekerken, "Artık daha bağlanmışlığa sahip olduğumuz virüsün yayılma şansı daha yüksek" diye konuştu.

"Aynı zamanda şimdi bu salgını duruduracak teknoloji ve bilgiye de sahibiz" diyen DSÖ Genel Sekreteri, "Yani küreselleşme, yakınlık, bağlanmışlı gibi dezavantajlarımız olsa da geçmişe kıyasla teknoloji avantajımız var" diye konuştu.

Bir kez daha ülkelere iş birliği yapma çağrısında bulunan Tedros, "Bu pandemiyi iki yıldan kısa süre içinde bitirmeyi umuyoruz" dedi.

Tedros, salgınla mücadelede aşının bulunmasının çok büyük katkısı olacağını bir kez daha vurguladı.

Dünya genelinde şu ana kadar 23 milyonda fazla yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 800 binden fazla kişi hayatını kaybetti.