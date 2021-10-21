DSÖ: Koronavirüs pandemisi 2022 boyunca da sürecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yoksul ülkelerde ihtiyaç duyulan aşıya erişilemediğini hatırlatarak Koronavirüs pandemisinin beklenenden bir yıl daha uzun süreceğini söyledi.

DSÖ’de üst düzey yetkili Dr. Bruce Aylward, Covid krizinin 2022 yılı boyunca da devam edeceğini söyledi. Dr. Aylward, zengin ülkelere aşı sırasında bekledikleri sıralarını yoksul ülkelere bırakmaları ve ilaç şirketlerinin bu ülkelere aşı göndermesi gerektiğini söyledi.

“The People’s Vaccine” isimli yardım kuruluşları grubunun yeni verileri, ilaç şirketleri ve zengin ülkelerin yoksul ülkelerde taahhüt ettiği yedi doz aşıdan yalnız birinin yerine ulaşabildiğini gösterdi.

Afrika, küresel aşı dağıtımında yalnız yüzde 2.6’ya ulaşabildi.