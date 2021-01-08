DSÖ: Koronavirüs aşısı dünyanın en yoksul ülkelerine birkaç hafta içinde gönderilecek

Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın en yoksul ülkelerinin Covax inisiyatifi aracılığıyla Ocak sonu ve Şubat ortasında Koronavirüs aşılarına erişebileceğini açıkladı.

AFP'nin aktardığı habere göre ABD, Britanya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Kanada'da Koronavirüs aşılama süreçleri başlarken DSÖ önderliğindeki inisiyatif Covax da bu aşıları yoksul ülkelere ulaştırmayı amaçlıyor. Covax bu ülkelere bulaştırmak için 2 milyar Koronavirüs aşısı dozu satın aldı.

Covax dünyanın en yoksul ülkelerinde, her bir ülkenin nüfusunun en az yüzde 20'sinin aşılanmasını amaçlyor.

Covax'ın bu ülkelerdeki aşılama süreçlerinin Ocak sonu, Şubat ortasında başlayabileceği belirtildi.