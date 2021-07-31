DSÖ kitapçığından: Aşı karşıtlarının özellikleri nedir; onlarla nasıl konuşmalıyız?

Dünya Sağlık Örgütü, 2019 yılında toplum sağlığı önündeki en büyük 10 tehdit arasında gösterdiği aşı karşıtlarının bazı ortak özellikler taşıdığını belirtti.

Gazete Oksijen, DSÖ'nün "Sesleri yüksek çıkan aşı karşıtlarına nasıl yanıt verilmeli?” isimli kitabını inceleyip, aşı karşıtlarının özellikleri ile ilgili şu tespitlere yer verdi:

- Bilimsel gerçekleri eğip bükerler.

- Argümanlarını desteklemeyen rakamsal sonuçları reddederler.

- Açık tartışmalardan kaçınırlar, eleştirilere karşı çok serttirler.



DSÖ, bu kitapçıkta aşı karşıtlarıyla nasıl konuşulması gerektiğine dair de tavsiyelerde bulundu:



-Aşının hem bireysel hem toplumsal faydaları net şekilde ortaya konmalı.

-“Biz anne-babalar” gibi ifadelerle kapsayıcı bir dil kullanılmalı.

- Bilim dünyasında aşı konusundaki konsensus tartışmasız ortaya konmalı.

- Aşı karşıtı argümanlar tekrarlanıp değer kazandırılmamalı.

- Karşıt grupların motivasyonu sorgulanmamalı, ana mesaja odaklanılmalı.

- Aşıyla ilgili anahtar mesajlar tekrar tekrar anlatılmalı.

- Aşı kadar ciddi bir konuda işe espri ve mizah katılmamalı.

- Yahudilere Tevrat’tan bir başkasının hayatını kurtarmanın önemi anlatılabilir. Hristiyanlara nesillerin korunması prensibi hatırlatılmalı. Müslümanlara ise hayatı korumanın, toplumsal zararı engellemenin değerini anlatan ayetler gösterilebilir.



"Aynı düz dünyacılar gibi..."

İnternette aşı karşıtı web sitelerini izleyen İngiltere Merkezli Institute of Strategic Dialogue düşünce kuruluşundan Aoife Gallagher’a göre, aşı karşıtlarının büyük çoğunluğu kendilerinin sıradan insanlara göre olaylara daha eleştirel baktığını düşünüyor. Ancak bu, düz dünyacılar veya küresel ısınma inkarcıları gibi, açık gerçeklere itiraz ederek farklı olma çabasından öteye gidemiyor. Bu kişiler görüşleriyle alay edildiğinde, hakaretlere maruz kaldıklarında mesajlarını daha da sertleştirip savundukları yanlışlara daha da bağlanıyorlar. Mesajlar sertleştikçe hitap ettikleri kitleler, aşıdan daha da uzaklaşıyorlar.