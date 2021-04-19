DSÖ: Kaynaklarımızı adil kullanırsak salgını birkaç ayda kontrol altına alabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını birkaç ay içinde kontrol altına alabilecek imkanlara sahip olduğunu söyleyerek, bu kaynakların adil kullanımı için çağrı yaptı.

Günlük basın toplantısında konuşan DSÖ başkanı, "Eğer imkanlarımızı etkili ve adil bir şekilde kullanırsak, küresel çapta bu salgını birkaç ay içinde kontrol altına almamız mümkün" ifadelerini kullandı.

Euronews'in haberine göre; Ghebreyesus, virüsün daha bulaşıcı türünden dolayı 25-59 yaş aralığındaki grupta artan vaka sayılarının da alarm verdiğini söyledi. Genel sekreter, "1 milyon can kaybı 9 ayda kaydedildi, 4 ay sonrasında 2 milyona çıktı, 3 ayda ise can kaybı 3 milyon oldu" diyerek ölümlerdeki artışın hızına da dikkat çekti.

"Uluslararası ulaşım için aşı pasaportu şart koşulmamalı"

Öte yandan DSÖ Acil Durum Komitesi'nin gündeminde ise uluslararası boyutta tartışılan aşı pasaportu vardı. Komite, uluslararası seyahatlerde aşı pasaportu gösterilmesinin zorunlu olmamasını önerdi.

Bağımsız uzmanlardan oluşan heyetin hazırladığı raporda, koronavirüs aşısının bulaşı engellediğine dair yeterli verinin olmadığı belirtildi, aşılama kampanyalarındaki eşitsizliğe de vurgu yapıldı.