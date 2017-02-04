DSÖ: Kanserden ölümleri azaltmak mümkün

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 4 Şubat Dünya Kanserle Mücadele Günü vesilesiyle Erken Kanser Teşhisi Kılavuzu adını taşıyan bir kılavuz yayınladı. Örgüt, hükümetlere ve sağlık hizmeti planlamacılarına kanserin erken teşhis ve tedavi edilebilmesi için gereken adımları atma çağrısında bulundu.

DSÖ'nün yayınladığı kılavuzda kanserle ilgili güncel veriler de yer aldı. Verilere göre, her yıl yaklaşık 8.8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Ayrıca her yıl 14 milyon insanın kansere yakalandığının belirtildiği kılavuzda, bu rakamın giderek artan dünya nüfusu, çevresel riskler ve sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle 2030 yılı itibariyle 21 milyona ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

En çok ölüm yoksul ülkelerde

Kılavuzdaki veriler ayrıca dünya çapında kanser kaynaklı ölüm vakalarının üçte ikisinin düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleştiğini ortaya koydu. Bunun paralelinde bu ülkelerin çoğunun yeterli kanser teşhis ve tedavi kapasitesine sahip olmadığı vurgulandı.

Kılavuzda her altı ölüm vakasından birinin tümör ya da başka bir kanser rahatsızlığından kaynaklandığı belirtildi. Erken kanser teşhisinin tedavi ve hayatta kalma şanslarını ciddi oranda artırdığının altını çizen DSÖ, hükümetlere kanser araştırmalarına daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Buna ek olarak DSÖ, erken tedavinin her halükarda daha düşük maliyet gerektirdiğinin altını çizdi.

"Tedavi şansı artırılabilir"

DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Akıl Sağlığı Direktör Yardımcısı Dr. Oleg Chestnov, "Erken kanser teşhisini güçlendirme amaçlı bir hızlandırılmış hükümet eylemi, küresel sağlık ve kalkınma hedeflerine ulaşmanın anahtarı" dedi.

DSÖ'nün Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Engellilik, Şiddet ve Sakatlık Önleme Yönetimi Departmanı'nın yöneticisi Dr. Etienne Krug ise, "Kanser teşhisinin geç aşamalarda konması ve tedavi edilemez olması birçok insanı gereksiz bir acıya ve erken ölüme mahkum ediyor" dedi. "Sağlık hizmeti planlamacıları DSÖ'nün yeni kılavuzunu uygulamaya koymak için gerekli adımları atarak, özellikle göğüs, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri vakalarında erken teşhisi ve hemen tedaviyi mümkün kılabilirler" diyen Krug, böyle bir uygulamanın daha fazla insanın kanseri yenmesine ve kanser tedavisinin maliyetinin azaltılmasına olanak sağlayacağını da sözlerine ekledi.

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DW/epd/BÜ, BK