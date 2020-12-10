DSÖ: Kalp hastalığı, kanser ve diyabet 2019'un en çok öldüren hastalıkları oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2019'da en çok ölüme neden olan hastalıkları açıkladı. Kalp hastalığı, kanser ve diyabet 2020'de en çok ölüme neden olan üç hastalık olarak belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü, bulaşıcı olmayan yedi hastalığın dünyada geçen yıl yaşanan ölümlerin yarısından sorumlu olduğu açıkladı. DSÖ, bu hastalıklar sağlıksız yaşam alışkanlıkları ve çevrenin neden olabileceğini hatırlattı. En çok ölüme neden olanın ise kalp hastalığı olduğu; 2019 ölümlerinin yüzde 16'sının bu nedenle olduğu belirtildi. Solunum borusu, akciğer kanseri ile böbrek hastalığı da ölümlerin arttığı hastalıklar oldu.

DSÖ'nün yayımladığı rapora göre bu yıl Alzheimer da en çok ölüme neden olan 10 hastalık arasına girdi. Diyabet kaynaklı ölümler ise 2000 ile 2019 arasında yüzde 70 oranında arttı.

Raporda öne çıkan yedi bulaşıcı olmayan hastalık, dünyada 2019'da yaşanan ölümlerin yüzde 44'ü oldu. Kalp hastalığını inme ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı takip etti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kardiyovasküler ve kronik solunum hastalıklarını önleme konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Ghebreyesus, her ülke için güçlü sağlık hizmetinin en önemli adımlardan biri olması gerektiğini hatırlattı.