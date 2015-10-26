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Yaşam
Deutsche Welle

DSÖ işlenmiş ete karşı uyardı

Dünya Sağlık Örgütü, sosis ve jambon gibi işlenmiş et ürünlerine karşı uyardı. Örgüt, bu ürünlerin kansere yol açabileceğine dikkat çekti.

26 Ekim 2015 18:04


Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı jambon, sosis ve diğer işlenmiş et ürünlerinin kanser hastalığına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Ajans, bu tür ürünlerin düzenli olarak günde 50 gram tüketilmesinin bağırsak kanseri riskini yüzde 18 artırdığına işaret etti. Uzmanlar, kırmızı etin de kansere yol açma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı Christopf Wild, elde ettikleri sonuçlar doğrultusunda et tüketiminin sınırlandırılması tavsiyesinde bulundu.

Araştırma ekibinde yer alan 22 uzmanın 800'den fazla et tüketimi ile ilgili çalışmayı değerlendirerek bu sonuçlara ulaştığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Dünya SağlıkSağlıkUluslararası Kanser Araştırmaları AjansıKanser Araştırmaları Ajansı Christopf WildDeutsche Welle Türkçe dpa/HS/BD

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