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Sağlık

DSÖ: İkinci dalga mümkün

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), H1N1 virüsü gerileme evresine girse bile, ikinci bir dalganın mümkün olabileceği uyarısında bulundu.

04 Mayıs 2009 03:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), H1N1 virüsü gerileme evresine girse bile, ikinci bir dalganın mümkün olabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Müdürü Margaret Chan, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, H1N1 virüsünden ölüm oranları çok artmıyor gibi görünse de ikinci dalganın gelebileceğini belirtti.

Chan, ikinci dalganın olması halinde 21. yüzyılın en kötü bölgesel salgınıyla karşı karşıya kalınabileceğine dikkati çekti. Chan, "Virüsün yok olmasını umut ediyoruz, eğer bu olmazsa geniş çaplı bölgesel bir salgına sürükleniriz" ifadelerini kullandı.

Meksika'da 22, ABD'de bir can alan H1N1 virüsü, 20 ülkeye yayıldı.

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