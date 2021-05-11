DSÖ, Hindistan varyantını, "küresel endişe verici varyant" olarak niteledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs'ün Hindistan'da tespit edilen mutasyonunu "küresel endişe verici varyant" olarak niteledi. Hindistan varyantının daha hızlı yayıldığına dair başlangıç seviyesi çalışmalar bulunuyor.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Hindistan'da ilk olarak tespit edilen B.1.617 varyantı, DSÖ tarafından "küresel endişe verici varyant" olarak nitelendi. Varyantın yoğun bir şekilde takip edilip analiz edileceği belirtildi.

DSÖ'nin Covid-19 teknik ekibinden Maria Van Kerkhove "Hindistan varyantının bulaşıcılığının arttığını sunan bazı erişilebilir bilgiler var" dedi. Kerkhove "Ön çalışmalar artan bulaşıcılık gösterse de bu virüs varyantıyla ilgili daha çok bilgiye ihtiyacımız var" dedi.