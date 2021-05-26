DSÖ: Hindistan varyantı 53 bölgede kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez Hindistan'da tespit edilen Koronavirüs varyantının şu ana kadar 53 bölgede resmen kaydediliğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporu, Hindistan varyantının 53 bölgede kaydedildiğini gösterdi. Ayrıca DSÖ'nün resmi olmayan kaynaklardan B.1.617 isimli Hindistan varyantının 7 bölgede daha görüldüğüne dair raporlar aldı.

DSÖ raporu, Hindistan varyantının bulaşıcılığının daha yüksek olduğunu gösterirken ağır hastalık riskine dair incelemeler devam ediyor.

Dünya genelinde Koronavirüs vakaları ve ölümleri bu hafta düşüş eğilimine geçti. Geçen hafta dünyada 4.1 milyon vaka, 84 bin ölüm yaşandı.