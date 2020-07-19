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Koronavirüs

DSÖ: Günlük yeni Koronavirüs vakası en yüksek seviyeye ulaştı

Son 24 saatte dünya genelinde 259 bin 848 vaka tespit edildiği açıklandı

19 Temmuz 2020 07:33

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili güncel verileri açıklarlarken son 24 saatte kaydedilen vaka sayısının salgının başından beri en yüksek seviyede olduğunu duyurdu. 

Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saat içerisinde dünya çapında 259.848 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Dünya çapındaki vaka sayısının 13.8 milyonu geçtiğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saat içerisinde tespit edilen 259.848 yeni vakanın bir rekor olduğunu da duyurdu. Daha önceki rekor ise cuma günü kırılmıştı. Cuma günü elde edilen veriler üzerinden yapılan açıklamada ise o gün dünya çapında toplam 237.743 yeni vaka tespit edildiği duyurulmuştu.

Son 24 saat içerisinde dünya çapında 7.360 kişinin Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi.

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