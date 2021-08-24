DSÖ Genel Direktörü: Yoksul ülkeler yeterli aşıya ulaşamazken üçüncü doz aşılama programları iki ay ertelemeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkelerde Koronavirüs aşısına erişim hâlâ kısıtlıyken ülkelerin üçüncü doz uygulamasını en az iki ay askıya alması gerektiğini söyledi.

AP’nin aktardığına göre, Budapeşte’de gazetecilerle konuşan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, “aşı adaletsizliği ve aşı milliyetçiliğinin” dünya genelinde daha bulaşıcı Covid-19 varyantları çıkmasına neden olabileceğini söyledi.

Ghebreyesus, hâlâ yeterli sayıda aşıya erişemeyen ülkeler olduğunu yeniden hatırlatarak ülkelerin üçüncü doz uygulamasını iki ay süreyle askıya alması gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus “Virüs düşük aşılama oranı olan ülkelerde yayılmaya devam edecek ve bu durumda Delta varyantı daha bulaşıcı bir hâle gelebilir” dedi.