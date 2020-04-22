DSÖ Genel Direktörü'nden ABD’nin istifa çağrısına yanıt: Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'nin istifa çağrılarının ardından yaptığı açıklamasında göreve devam edeceğini belirterek, "Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda salgının 'sabitleştiğini' veya 'azalma' eğilimi gösterdiğini belirtti.

"Rakamlar düşük olmasına rağmen, Afrika, Orta ve Güney Amerika ve Doğu Avrupa'da endişe verici artış eğilimleri görüyoruz" diyen Ghebreyesus, pek çok ülkenin hâlâ salgının erken evrelerinde olduğuna vurgu yaptı.

Ghebreyesus, "Hiç kuşkunuz olmasın ki gidecek çok yolumuz var. Bu virüs uzun süre bizimle olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, DSÖ'ye ödediği fonları durdurma kararına ve ABD'nin istifa çağrılarına ilişkin de konuşan Ghebreyesus, istifa etmeyeceği ifade etti.

Ghebreyesus, ABD'nin DSÖ için önemli bir ortak olduğunu ve Trump'a kararını gözden geçirme ve DSÖ'yü tekrar destekleme çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, "Bizim sorumluluğumuz hayat kurtarmak. Bu örgütün iyi yönde değişmesine ve pandemiye odaklanacağım. Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim. Bu benim odak noktam" değerlendirmesinde bulundu.