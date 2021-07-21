DSÖ: Geçen hafta Koronavirüs vakaları yüzde 12 arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen hafta 3,4 milyondan fazla yeni Koronavirüs vakası belirlendiğini duyurdu. Bu rakamın önceki haftaya göre yüzde 12'lik bir artış olduğu bildirildi.

DSÖ geçen hafta en büyük vaka artışlarının Endonezya, İngiltere, Brezilya ve Hindistan ve ABD'de olduğunu belirtti. DSÖ bu nedenle ülkeleri yıl sonuna kadar nüfuslarının en az yüzde 40'nı aşılamaya çağırdı.

BM sağlık örgütü, şimdiye kadar dünyada vurulan 3 milyardan fazla aşının ise sadece yüzde 1 kadarının yoksul ülkelerde vurulduğuna dikkat çekti.

Örgütün açıklamasında Koronavirüs'ten ölenlerin sayısının ise düşmeye devam ettiği ve geçen hafta 57 bin kadar kişinin öldüğü kaydedildi.

"Dünya başarısız oldu"

Bu arada, DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona salgınının dünyanın başarısız olduğu bir test olduğunu söyledi.

Ghebreyesus Tokyo'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, "4 milyondan fazla kişi öldü ve ölmeye devam ediyor. Daha şimdiden, bu yılki ölü sayısı geçen yılınkinden daha fazla. Eğer salgının bittiğini düşünen varsa, hayal aleminde yaşıyor" dedi.