DSÖ: Geçen hafta dünya genelinde Covid vakaları rekor kırdı; ölümler azaldı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta dünya genelinde 9.5 milyon Covid-19 kaydedilerek rekor kırıldığını söyledi. Öte yandan DSÖ, Covid kaynaklı ölüm sayılarını düştüğünü aktardı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Geçen hafta pandeminin başından bu yana en yüksek Covid-19 vakası kaydedildi” dedi. Ghebreyesus, test sıkıntıları nedeniyle bir haftada kaydedilen 9.5 milyon vakadan daha fazlasının da olabileceğini belirtiti.

DSÖ, bu hafta dünya genelinde 41 bin 178 Covid kaynaklı ölüm yaşandığını, bir önceki hafta bu sayının 44 bin 680 olduğunu belirtti.

DSÖ yetkilileri daha önce Covid vaka sayıları ve ölümleri arasında iki haftalık bir fark olabileceğini belirtmişti.

DSÖ Genel Direktörü, Omicron varyantının Delta’ya oranla daha az ağır hastalığa sebep olduğu bulgusunu doğrulasa da varyantın doğrudan “hafif” olarak nitelenmemesi gerektiğini söyleyerek ekledi: “Bir önceki varyantlar gibi Omicron da insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Vaka tsunamisi o kadar büyük ve hızlı ki dünyanın dört bir yanında sağlık sistemlerini boğuyor”