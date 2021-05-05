DSÖ: Geçen hafta dünya geneli Covid ölümlerinin dörtte biri Hindistan'da yaşandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bağlantılı ölümlerin dörtte birinin Hindistan'da yaşandığını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, haftalık Covid-19 raporunu açıklayan DSÖ, "Geçen hafta Güneydoğu Asya bölgesinde Koronavirüs vaka ve ölümlerinin yüzde 90'ı, küresel vakaların yüzde 46'sı ve küresel ölümlerin yüzde 25'i Hindistan'dan çıktı" dedi.

Hindistan'da Koronavirüs salgınının ikinci dalgası, günlük vakaların 300 binin üzerinde seyrettiği bir şekilde sürüyor. Ülkede hastanelerde ciddi yoğunluk yaşanırken oksijen desteği yetersizliği yaşandı. Çok sayıda ülke Hindistan'da tıbbi ekipman yardımında bulundu.