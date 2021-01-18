DSÖ: Feci bir ahlaki çöküşün eşiğindeyiz; zengin ülkelere milyonlarca, bir yoksul ülkeye 25 doz aşı

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'a karşı 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyon doz aşı yapıldığını, en düşük gelirli ülkelerden birine ise sadece 25 doz aşı verildiğini söylerken, aşılarının paylaşımında 'feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde olunduğu' uyarısı yaptı.
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yönetim kurulunun yıllık toplantısında, 'aşı milliyetçiliği' yapıldığı ve Covid-19 aşılarının paylaşımında 'feci bir ahlaki başarısızlığın' eşiğinde olunduğu uyarısında bulundu.
Sputnik'in aktardığı habere göre; DSÖ Başkanı Tedros, 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyon doz aşı yapıldığını, en düşük gelirli ülkelerden birine ise sadece 25 doz aşı verildiğini belirtti.
Toplantıda Afrika'yı temsil eden grubun Burkina Fasolu bir delegesi, az sayıda ülkenin aşı tedarikinin çoğunu silip süpürmesi karşısında endişe duyduklarını dile getirdi.
DSÖ Başkanı, aşı dozlarının dünyaya adil şekilde dağıtılması gerekirken eşit dağıtım olanaklarının ciddi tehlike altında olduğuna dikkat çekti.