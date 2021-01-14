DSÖ ekibi Vuhan'a ulaştı; Çin'de sekiz ay sonra ilk kez bir kişi Koronavirüs nedeniyle öldü

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Dünya Sağlık Örgütü'nden bilim insanları Koronavirüs'ün kaynağını incelemek üzere Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Öte yandan Çin, son 10 aydır kaydettiğinden daha fazla Koronavirüs vakası kaydetti; sekiz aydır ilk kez biri hayatını kaybetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'de 13 Ocak'ta 138 Koronavirüs vakası kaydedildiğini açıkladı. Bu 5 Mart'tan bu yana en yüksek Koronavirüs vakası oldu. Çin'de sekiz ay sonra ilk kez bir kişi Koronavirüs nedeniyle hayatınnı kaybetti.

Çin'de Koronavirüs salgını pek çok ülkeye oranla daha çok kontrol altında.

Dünya Sağlık Örgütü'den bilim insanları bir yıldır süren görüşmelerin sonunda bugün Vuhan'a giderek incelemeler yapmaya başlayacak.