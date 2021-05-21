DSÖ: Dünya geneli Covid-19 ölümleri, kayıtlara geçenden 3 kat daha fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), resmi rakamlara göre 3.43 milyon olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin, gerçekte 2-3 kat daha fazla olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, DSÖ direkt ya da dolaylı olarak Covid-19'a bağlı ölümlere ait resmi sayının, olması gerekenden ciddi oranda az olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Yıllık Dünya Sağlık İstatistikleri raporunda, 2020 yılı Covid-19 ölümleri resmi verilerden 1.2 milyon daha fazla kaydedildi. 2020'de en az 3 milyon kişinin Koronavirüs nedeniyle öldüğü tahmin edildi. Bugüne kadar Covid-19 nedeniyle ölen insanların sayısının kaydedilenden 2-3 kat fazla olabileceği belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin resmi kayıtlara bağlı Covid-19 tablosuna göre, dünya genelinde şu ana kadar 3 milyon 431 bin insan hayatını kaybetti.