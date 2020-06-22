DSÖ: Dün günlük Koronavirüs vaka artışı rekor seviyeye çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün (21 Haziran 2020) dünya genelinde günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında en yüksek seviyeye çıkıldığını açıkladı. DSÖ, dün 183 bin 20 vaka kaydedildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saat içerisinde 183 bin 20 insanda Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. DSÖ, bu artışta esas payın özellikle Amerika kıtasında olduğunu duyururken, bu bölgelerde toplam 116 binden fazla vakanın görüldüğünün altını çizdi. Resmi verilere göre bu artıştaki en büyük paya sahip olan ülkeler 50 binden fazla vakanın tespit edildiği Brezilya, ABD ve Hindistan.

DSÖ verilerine göre en çok vakanın açıklandığı bir önceki gün 18 Haziran’dı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 8 milyon 952 bini geçti.