DSÖ'den uyarı: Covid'e karşı zafer ilan etmek için çok erken; virüs tehlikeli

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin Covid-19’a karşı zafer ilan etmesi ya da kontrol altına alma çabalarını durdurması için “çok erken” olduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Herhangi bir ülkenin Covid’e karşı zafer ilan etmesi ya da teslim olması için çok erken. Virüs tehlikeli ve gözlerimizin önünde değişmeye devam ediyor.” dedi.

Danimarka’nın yüksek aşılama oranıyla bağlantılı olarak tüm Covid kısıtlamalarını kaldırması üzerine konuşan Ghebreyesus “Bazı ülkelerde aşılar nedeniyle ve Omicron’un yüksek bulaşıcılığı, viral yükünün daha düşük olması nedeniyle bulaşı önlemenin artık imkansız ve gereksiz olduğu düşüncesinin yaygın olduğunu görmek endişe verici.” dedi.

Ghebreyesus, Omicron’un Güney Afrika’da 10 hafta önce tespit edildiğini, o günden bu yana 90 milyon yeni vaka çıktığını hatırlattı.

DSÖ’nün teknik ekibinin başındaki Maria Van Kerkhove, pek çok ülkede henüz Omicron’un pik noktasının gelmediğini vurguladı.