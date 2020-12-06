DSÖ'den uyarı: Aşılamanın yaklaşması kriz sona erdi demek değil

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken gelen aşı haberleri umut olmuştu. Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),"Aşılamanın yaklaşması kriz sona erdi demek değil' uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucunda ışığın görüldüğünü belirterek, “Ancak DSÖ, COVID-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor” dedi.

"Liderlerin ve vatandaşların alacağı kararlar salgının seyrini belirleyecek"

Video konferans yoluyla DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, “Salgının hâlâ uzun bir yolu var ve önümüzdeki günlerde liderler ve vatandaşlar tarafından alınan kararlar, hem virüsün kısa vadede seyrini hem de bu salgının nihayetinde ne zaman sona ereceğini belirleyecek” diye konuştu.

"Bazı ülkelerin sağlık sistemi çöküşün eşiğinde"

DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan da, aşının pandemiye karşı tek başına yeterli olmayacağına vurgu yaptı. Aşılamaların yaklaşmasıyla krizin sona erdiği şeklinde yanlış bir kanı ve rahatlama oluşmaması gerektiğini belirten Ryan, aşının Koronavirüs'ü sıfırlamayacağını söyledi.

Aşının önümüzdeki yılın başında herkese ulaşmış olmayacağını hatırlatan Ryan, bazı ülkelerin kritik bir dönüm noktasında bulunduğunu ve sağlık sistemlerinin çöküşün eşiğinde olduğunu kaydetti. Ryan, söz konusu ülkelerin çok sıkı tedbirler almak zorunda olacaklarını, aksi takdirde vakalarda yeni patlamalarla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.