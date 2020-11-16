DSÖ'den Koronavirüs aşısı için uyarı: Cesaret verici haberler alıyoruz ama ihtiyatlı iyimserlik içindeyiz

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi. Covid-19'a karşı mücadelenin "yaşam ve geçim" arasında bir seçim olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Ekonomileri açmanın en hızlı yolu virüsü yenmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, kuzey yarımküredeki vaka artışlarına dikkati çekerek, "Şu anda, bazı ülkelerde gördüğümüz vakalardaki artıştan son derece endişeliyiz. Özellikle Avrupa ve Amerika'da sağlık çalışanları ve sağlık sistemleri kırılma noktasına doğru sürükleniyor" uyarısında bulundu.

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"Rehavet zamanı değil"

Covid-19 aşı çalışmalarında ise "cesaret verici" haberler aldıklarını vurgulayan Ghebreyesus, bununla beraber gelecek aylarda piyasaya sürülecek Covid-19 tedavilerinde (aşı-ilaç) "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduklarını bildirdi.

Ghebreyesus, "Şimdi rehavet zamanı değil" dedi.

"Aşılara ilişkin pek çok soru işareti var"

Aşı çalışmalarına ilişkin bir soruyu cevaplayan DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise Alman BioNTech ve Amerikan Pfizer ortaklığı aşısı (yeni nesil biyoteknolojik üretim mRNA aşısı) ve Moderna'nın ürettiği aşılarda "yüksek etkinlik" gördüklerini söyledi.

Swaminathan, ancak bu aşıların koruma süresi, ağır hastalıklar üzerinde ve özellikle yaşlılar olmak üzere farklı alt popülasyonlar üzerindeki etkisi hakkında hala pek çok soru işareti olduğunu vurguladı.

"Daha fazla sonuç almayı dört gözle bekliyoruz"

Bu yüzden klinik deneylerden veri toplanmaya devam edilmesini umduklarını belirten Swaminathan, "Önümüzdeki haftalarda şu anda devam etmekte olan diğer aşı denemelerinden daha fazla sonuç almayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise aşı çalışmaları için, "Gerçekçi bir umudumuz olmalı ama henüz orada değiliz" ifadesini kullandı.