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Koronavirüs

DSÖ'den Koronavirüs aşısı için uyarı: Cesaret verici haberler alıyoruz ama ihtiyatlı iyimserlik içindeyiz

16 Kasım 2020 22:23

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı konusunda son günlerde "cesaret verici" haberler almalarına rağmen bu konuda "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduklarını söyledi.

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