DSÖ'den 'intihar' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her 100 ölümden birinin intihardan kaynaklandığını, 15-29 yaş arasında yaşamını yitiren gençlerin ölüm sebepleri arasında da 4. sırada olduğunu duyurdu.

DSÖ, “Covid-19 döneminde, iş kayıpları, finansal stres, sosyal izolasyon gibi sebeplerden ötürü intiharları önleme konusunda daha dikkatli olma” uyarısında bulundu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, DSÖ, “Her yıl intihar sonucu HIV, sıtma, meme kanseri, savaş ve cinayetten daha fazla insan öldüğünü, her 100 ölümden birinin intihar olduğunu” bildirdi. Doktor Alexandra Fleischmann, “Kapsamlı bir ulusal intihar önleme stratejisinin tüm hükümetler için nihai hedef olmasını” istedi.

“Gençlerde, dördüncü ölüm nedeni”

DSÖ, intiharın, “15-29 yaş arası gençler arasında trafik kazası, tüberküloz ve kişilerarası şiddetten sonra dördüncü önde gelen ölüm nedeni” olduğunu belirtti ve şu önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi:

-Tehlikeli ilaç ve ateşli silahlar gibi intihar araçlarına erişimi sınırlamak,

-Medyayı, intihar bildirilerini sorumlu bir şekilde yapması için eğitmek,

-Ergenlerde sosyo-duygusal yaşam becerilerinin geliştirilmesi,

-İntihar düşüncesi olanların erken teşhisi, değerlendirilmesi, yönetimi ve takibi.