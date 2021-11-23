DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Avrupa'da gelecek bahara kadar ölen sayısı 700 bin artabilir

Ölüm oranı neden artıyor?

DSÖ Avrupa, ölümlerdeki artışı tetikleyen faktörleri şu şekilde sıraladı: Virüsün son derece bulaşıcı delta varyantı, maske takma ve bazı yerlerde fiziksel mesafe gibi kısıtlayıcı önlemlerin hafifletilmesi ve Avrupa nüfusunda aşısız kalan geniş kesimlerin olması.

Ofis, 1 Mart 2022'ye kadar 25 ülkede hastane yatakları ve 49 ülkede yoğun bakım ünitelerinde sıkıntı yaşanabileceği uyarısı yaptı; ölümlerin de gelecek yıl bahara kadar 2,2 milyonu aşacağı tahmininde bulundu.