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Koronavirüs

DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Avrupa'da gelecek bahara kadar ölen sayısı 700 bin artabilir

DSÖ Avrupa ofisi, virüsün yayılmasını engellemek için insanları aşı olmaya; uygun hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırdı

23 Kasım 2021 21:20

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'daki 53 ülkede gelecek bahara kadar 700 bin kişinin koronavirüsten ölebileceğini duyurdu.

Merkezi Kopenhag'da bulunan DSÖ Avrupa ofisi, virüsün yayılmasını engellemek için insanları aşı olmaya; uygun hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırdı.

Euronews'in haberine göre bölgedeki 53 ülkede toplamda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 milyonu aşabileceğine dikkat çeken ofis, 60 yaş üstü olanlara ve sağlık çalışanlarına 'ek güçlendirici doz' yapılması gerektiğini kaydetti.

"Durum çok vahim"

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, "Bugün, Avrupa ve Orta Asya'daki Covid-19 durumu çok vahim. Önümüzde zorlu bir kışla karşı karşıyayız, ancak umutsuz olmamalıyız çünkü hükümetler, sağlık yetkilileri, bireyler, hepimiz, pandemiyi durdurmak için kararlı adımlar atabiliriz" dedi.

BM kuruluşunun Cenevre'deki merkezi, daha önce aşı almakta zorluk çeken gelişmekte olan ülkelere yardım çağrısında bulunmuştu.

Avrupa bölgesinde Covid-19 nedeniyle ölümler geçen hafta günde yaklaşık 4.200'e yükseldi. Bölgede kümülatif ölümler 1,5 milyona ulaştı.

Ölüm oranı neden artıyor?

DSÖ Avrupa, ölümlerdeki artışı tetikleyen faktörleri şu şekilde sıraladı: Virüsün son derece bulaşıcı delta varyantı, maske takma ve bazı yerlerde fiziksel mesafe gibi kısıtlayıcı önlemlerin hafifletilmesi ve Avrupa nüfusunda aşısız kalan geniş kesimlerin olması.

Ofis, 1 Mart 2022'ye kadar 25 ülkede hastane yatakları ve 49 ülkede yoğun bakım ünitelerinde sıkıntı yaşanabileceği uyarısı yaptı; ölümlerin de gelecek yıl bahara kadar 2,2 milyonu aşacağı tahmininde bulundu.

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