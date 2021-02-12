DSÖ'den Covid-19'un kökeni hakkında yayınlanacak rapora dair açıklama: Koronavirüs'e dair her soruyu cevaplamayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, Çin'in Wuhan kentinde Covid-19'un kökenini araştıran ekibin özet raporunun gelecek hafta yayınlayacağını belirterek, raporun Koronavirüs'e ilişkin her soruyu cevaplamayacağını söyledi.

Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında Çin'in Wuhan kentinde Covid-19'un kökenini araştıran ekibin araştırmalarını tamamladığını ve hazırlanan özet raporun önümüzdeki hafta yayımlanacağını açıkladı. Ghebreyesus, "Uzman ekip, gelecek hafta yayınlanmasını umduğumuz özet rapor üzerinde çalışıyor, nihai raporun tamamı ise birkaç hafta sonra yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Wuhan'daki DSÖ ekibinin, Avustralya, Danimarka, Almanya, Japonya, Hollanda, Katar, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam'dan uzmanlardan oluştuğunu hatırlatan Ghebreyesus, "Uluslararası ekibin tüm üyelerine çalışmaları için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu, çok zor koşullarda yapılan önemli bir bilimsel çalışma oldu" dedi.

Raporun, Koronavirüs'e ilişkin her soruyu cevaplamayacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Rapor, bize virüsün kökenini anlamak için önemli bilgiler verecek" dedi. Ghebreyesus ayrıca, özet rapor yayınlamdığında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. (İHA)